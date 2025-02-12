الفايز: الملك يوجه رسالة واضحة برفض التهجير

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إننا في مجلس الأعيان نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني بمواقفه الواضحة والثابتة والراسخة، باعتبار مصالح الأردن والشعب الأردني هي أولوية الأولويات، وذلك في رد جلالته على أسئلة الصحفيين خلال اللقاء الذي جمعه أمس الثلاثاء، بالرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وأضاف الفايز أن جلالة الملك وجه رسالة واضحة، أن الأردن لن يقبل بتهجير أبناء قطاع غزه إلى الأردن، وأن مصالح الأردن فوق كل اعتبار، مؤكدا جلالته بأنه يجب إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانها، وأنه سيكون هناك رد عربي واضح على مبادرة الرئيس ترمب.

وبين أن جلالة الملك يؤكد مرة ثانية، أن الضغوط مهما كانت لن تدفع الأردن إلى التخلي عن ثوابته الوطنية، حيث أكد جلالته أن حماية الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، وأن حل القضية الفلسطينية يجب أن يكون على الأرض الفلسطينية استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.

وفي هذا الإطار، لم تغب عن جلالة الملك الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية، حيث أكد للرئيس ترمب خلال مباحثاتهما الثنائية، ضرورة وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير فيها، لمنع تدهور الأوضاع هناك، والتي سيكون لها آثار سلبية على المنطقة بأكملها.

وبين الفايز أن جلالة الملك، أكد خلال مباحثاته مع الرئيس ترمب، أن السلام في الشرق الأوسط هو مصلحة للجميع وتحقيقه تقع مسؤوليته على الجميع، مؤكدا الوقوف خلف قيادة جلالته الحكمية، وجهوده الكبيرة في الدفاع عن مصالح الأردن العليا، وتصدي جلالته لمختلف المخططات والمبادرات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.