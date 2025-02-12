الصفدي يدعو الشعب الأردني لاستقبال الملك وولي العهد في مطار ماركا

وطنا اليوم:دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أعضاء المجلس وأبناء الشعب الأردني في كافة محافظاته وقراه ومخيماته وبواديه، للتوجه إلى مطار ماركا لاستقبال جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، مؤكدًا أن هذا الاستقبال يجب أن يليق بثبات الموقف الأردني في الدفاع عن الأردن وفلسطين.

وفي كلمته خلال افتتاح جلسة النواب اليوم، قال الصفدي: “باسم كل المدافعين عن عدالة الحق الفلسطيني، تحدث جلالة الملك عبد الله الثاني أمس في لقائه مع الرئيس الأمريكي ليجدد رفضه لتهجير الفلسطينيين من غزة ووضع مصلحة الأردن فوق كل اعتبار.” وأكد الصفدي أن الأردن لن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، وأن مصلحة الأردن واضحة في الرفض التام لأي حلول على حساب المملكة.

وأضاف الصفدي أن جلالة الملك وضع الأمة العربية أمام مسؤولية تاريخية، ودعا العرب جميعًا للتوحد خلف موقف موحد تجاه القضية الفلسطينية. وقال إن الأردن سيبقى في طليعة الركب، و”سيظل عنوان الصمود والصبر، لا يتوارى يوم الشدة بل يشعل قناديل الأمل بعزم قيادته الهاشمية.”

وأشاد الصفدي بمواقف جلالة الملك التي تعكس الحكمة والتمسك بالثوابت، مؤكدًا أن الأردن لا يخضع للضغوطات ولا ينكسر، مشددًا على أن هذا الوطن بقيادة جلالة الملك سيظل قويًا في مواجهة أي تحديات.

كما دعا الصفدي النواب والشعب الأردني للالتفاف خلف القيادة الهاشمية، وقال: “نفاخر بك الدنيا يا مولاي، فأنت منا ونحن منك، هاشميًا عربيًا صادق القول والفعل ثابت الموقف والإرادة.”

وفي ختام كلمته، دعا الصفدي الشعب الأردني لاستقبال جلالة الملك وولي العهد استقبالًا يليق بمواقفهم الثابتة، قائلاً: “الله الله ما أعظم الهواشم، وما أنبل أفعالهم، وما أصدق أقوالهم، سادة القوم، وعنوان الصمود، ومصدر القوة والثبات.”