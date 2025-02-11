الصفدي يستقبل مسيرة المحامين أمام النواب ويؤكد عدم قبول التهجير

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن أبناء الشعب الأردني كافة، يقفون موقف الثبات والصمود خلف جلالة الملك عبد الله الثاني في رفض تهجير الاشقاء الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم لنيل حقوقهم المشروعة كاملة وعلى رأسها حق إقامة الدولة المستقلة.

حديث الصفدي جاء لدى استقباله وعدد كبير من النواب، لمسيرة نقابة المحامين الداعمة لجلالة الملك عبد الله الثاني وموقفه الصلب في رفض أي حلول على حساب الأردن.

وقال رئيس مجلس النواب: موقفنا ثابت وواضح، نحن خلف جلالة الملك، وفي جبهة واحدة متماسكة خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية، ولن نقبل بحلول على حساب الأردن.

وأضاف الصفدي: إن الأردن بقيادة جلالة الملك بقي ثابت الموقف تجاه قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فحمل بقوة وثبات أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وبذل كل الجهود لإسناد أهلنا في قطاع غزة في وجه العدوان الغاشم، واليوم يقف ثابتاً ومن خلفه كل أبناء شعبه في رفض مخططات التهجير.

من جهته قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن النقابة تعبر بوضوح عن موقف راسخ بدعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني الرافضة لمخططات تهجير سكان غزة.

وأضاف نقيب المحامين: نثمن مواقف سيد البلاد وكلنا خلفه في الصمود على جبهة الحق برفض طروحات التهجير الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، ولن نقبل مع أبناء شعبنا بأي حلول على حساب الأردن.

وأكد نواب في كلماتهم، وقوفهم خلف مواقف جلالة الملك عبد الله، وعدم الارتهان لأي ضغوطات على حساب الهوية الأردنية والفلسطينية، ورفض أي حلول على حساب أمن واستقرار المملكة.

وهتف المحامون أمام المجلس بعبارات تؤكد صلابة الموقف الأردني والوقوف خلف جلالة الملك عبد الله الثاني برفض مخططات التهجير، ومساندة الأشقاء الفلسطينيين.