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سؤال نيابي حول مصير المواطنة الأردنية أحلام التميمي

منذ دقيقة واحدة
سؤال نيابي حول مصير المواطنة الأردنية أحلام التميمي

وطنا اليوم:رد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي حول مداخلات اعضاء المجلس ومطالب توضيح حقيقة الأخبار التي تتحدث عن مطالب المواطنة الأردنية أحلام التميمي بمغادرة البلاد من عدمها، بعد تداولها محليًا خلال الساعات الماضية بشكل كبير عن منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.
وأكد الصفدي متابعة موضوع المواطنة الأردنية أحلام التميمي، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة غير دقيقة وسنضع مجلس النواب بالتفاصيل حال ورودها.
وكشف مصدر أن الأسيرة الأردنية المحررة من سجون الاحتلال أحلام التميمي لم تصل مكتبها حتى كتابة هذا الخبر.
وبحسب معلومات فان التميمي تعمل في مركز دراسات بالعاصمة عمان.
وكانت منصة القسطل الإخباري نقلاُ عن قناة الأقصى التابعة لحماس قالت إن السلطات الأردنية طلبت من أحلام التميمي مغادرة البلاد بشكل فوري.
وأشارت إلى أن الامن الأردني تواصل مع حركة حماس، وأبلغها بضرورة مغادرة التميمي المملكة.
وأحلام التميمي هي إعلامية أردنية وُلدت في مدينة الزرقاء بالمملكة عام 1980 وبرز اسمها بعد مساعدتها في نقل منفذ العملية الاستشهادية بمطعم سبارو في القدس المحتلة عام 2001، حيث اعتقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحُكم عليها بالسجن 16 مؤبدًا.


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