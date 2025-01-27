العرموطي: نقف صفًا واحدًا في خندق الدولة الأردنية

وطنا اليوم:اكد النائب صالح العرموطي ان المعارضة والموالاة والاحزاب السياسية والنقابات المهنية تقف صفا واحدا في خندق الدولة الاردنية وجاهزة للتصدي والدفاع عن الوطن من اي خطر يمس امنه واستقراره وسلامة اراضيه وهويته ،مؤكدا وقوف كافة اطياف الشعب الاردني صفا واحدا خلف القيادة. قائلا : كل ابناء الاردن جنود جاهزون للمواجهة .

واضاف العرموطي ان تصريحات الرئيس الامريكي ترامب تعتبر اعتداء صارخا على سيادة الدولة الاردنية وتهديدا لامنه واستقراره ، حيث يجوز لرئيس دولة ان يتدخل بشؤون دولة اخرى ، مشيرا الى ان تصريحات الرئيس الأميركي تشكل اخلالا بالسلم والامن الدوليين ، مطالبا الحكومة الاردنية بتقديم شكوى جزائية امام محكمة الجنايات الدولية وامام مجلس الامن الدولي وطلب عقد اجتماع عاجل لجامعة الدولة العربية بالرغم من عدم التعويل على دورها كثيرا ،بالرغم من ان كل ما يهدد امن الاردن يهدد الامن القومي العربي .

وطالب العرموطي الحكومة بالغاء اتفاقية تواجد القوات الامريكية في الاردن ،حيث اصبحت تشكل خطرا على كيان الدولة الاردنية ، متسائلا لماذا لم نسمع اية تصريحات من الدول العربية في ظل التهديدات التي تواجه الاردن؟

وبين العرموطي ان المساعدات الامريكية للاردن تبلغ نحو مليار و٢٠٠ مليون دينار وهي قيمة يمكن تعويضها ولا تشكل عبئا على الدولة ، متابعا :الاردنيون يسفون التراب ولا يبيعون وطنهم. واستهجن العرموطي تدخل الرئيس الامريكي بالشأن الداخلي الاردني وهذا الامر يتطلب قرارات حاسمة ويجب ان تقابل بقرارات سياسية وعسكرية واعتبار كل التصريحات اعلان حرب على الاردن.

وختم العرموطي حديثه بالقول يجب ان نتصدى بقوة وفروسية للمشاريع التي تصب بمصلحة الكيان الصهيوني ومشروعه التوسعي ، وعلينا ان نقف وقفة رجل واحد في وجه الاطماع الصهيونية المدعومة امريكيا وتوجيه رسالة قوية بان الشعب الاردني بكافة اطيافة يقف بخندق واحد هو خندق الوطن وسيهب للدفاع عن هويته وعقيدته ولن يسمح بالمساس بامنه واستقراره وعلى الحكومة البحث عن حلفاء جد مثل الاتحاد الاوروبي وغيرهم من الدول وليخرس ترامب ومن يؤيده .