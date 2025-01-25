انطلاق (مبادرة رجوة والأيادي الخضراء) للأطفال المصابين بالسرطان من كلية عمون الجامعية التطبيقية اليوم 

وطنا اليوم_تحت رعاية سعادة العين ميشيل نزال، وبحضور مدير عام الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي الدكتور عماد حجازين، ومازن حمارنة رئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه، أقامت مؤسسة رجوة للإرشاد والتدريب اليوم (السبت، 25/ 1/ 2025) مبادرة (رجوة والأيادي الخضراء) بالتعاون مع كلية عمون الجامعية التطبيقية، والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه؛ حيث حضر ثلاثون طفلًا من محاربي السرطان برفقة ذويهم لزراعة النباتات الطبية والعطرية والأزهار في كلية عمون الجامعية التطبيقية.

في البداية رحب سعادة العين السيد ميشيل نزال بالحضور وشكر جميع الداعمين لهذه المبادرة التي تعزز شعور الأطفال بالسعادة وتقدم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، ومن ثم شكرت مؤسسة رجوة للإرشاد والتدريب راعي الحفل والمشاركين والداعمين، وبينت أهمية الشراكات بين مؤسسات المجتمع المدني بما يخدم مجتمعنا.

قدم الأطفال عرضًا غنائيًّا عن مرض السرطان، ثم زرعوا الأشتال بمساعدة ذويهم، كما تضمنت الفعالية نشاط الرسم على وجوه الأطفال، واختُتمت بمسابقة Junior Chef داخل الكلية.

من جانب آخر أكد ذوو الأطفال أهمية مثل هذه المبادرات في مساندة الأطفال خلال رحلة العلاج، والتخفيف عنهم وتشجيعهم.

تُطلق مثل هذه المبادرات لدفع المجتمع المحلي نحو التطوع، وزيادة الوعي والتكافل الاجتماعي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية المجتمعية؛ مما يعود على الأطفال المصابين بالسرطان بالفرح والسرور، ويحقق الدعم النفسي لهم ولذويهم.