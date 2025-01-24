داودية يطالب بمحاسبة نواب أثاروا شؤون تنظيم غير أردني

وطنا اليوم:استهجن عضو مجلس الأعيان محمد داودية، وقوف نواب حزب اردني مع تنظيم غير اردني، غامزا باتجاه تصريحات وزير الخارجية ورد فعل حزب جبهة العمل الاسلامي دون ان يسميهما مطالبا بمحاسبة الأخير.

وقال داودية في ادراج عبر فيسبوك الجمعة: “ما يستدعي الاستغراب والمحاسبة والسؤال، هو إثارة شؤون تنظيم غير أردني، من نواب أردنيين، في مجلس نواب أردني، ومحاولة محاسبة وزير أردني على تصريحاته، حتى لو لم يتم اقتطاعها من سياقها !!”.