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في مناقشة قانون لشؤون المرأة .. العرموطي: سيدمر الأسرة الأردنية

منذ 6 ثواني
في مناقشة قانون لشؤون المرأة .. العرموطي: سيدمر الأسرة الأردنية

وطنا اليوم:شن النائب صالح العرموطي هجوما على مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.
وطالب العرموطي خلال مناقشة مشاريع قوانين محالة من الحكومة، اليوم الاربعاء، برد مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة باعتبار أن له تأثير على المجتمع والأسرة، ويدمر الأسرة الأردنية.
وأضاف: “المرأة في مجتمعنا، وفق تعاليم الإسلام، تحظى بحقوق معتبرة لا تستطيع التشريعات الوضعية تحقيقها، فهي أم وزوجة وأخت ، وما يُثار عن حقوق المرأة من خلال لجان التمويل الأجنبي يدمر بلدنا ويهدد وحدتنا”.
ودعا العرموطي المجلس النيابي إلى رد المشروع بالكامل، مشيرًا إلى تعارضه مع الدستور الأردني والقوانين الوطنية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
واختتم العرموطي كلمته قائلاً: “لا تعبثوا بأسرتنا يا حكومة بلدي”، موجهًا نداءً واضحًا لأعضاء المجلس بضرورة رفض هذا المشروع الذي يهدد القيم والمبادئ المجتمعية.


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