متى أول أيام شهر رمضان؟.. الأكثر بحثاً عبر المحركات

وطنا اليوم:منذ اليوم الأول لشهر رجب، الموافق 1 يناير 2025، ارتفعت معدلات البحث عن أول أيام شهر رمضان المبارك، الذي ينتظره المسلمون حول العالم لما يميزه من روحانيات وطقوس دينية.

وفلكيا، من المتوقع أن يوافق أول أيام شهر رمضان 1446هـ -الشهر التاسع بالتقويم الهجري- السبت الموافق الأول من مارس لعام 2025م، على أن يستمر شهر رمضان لمدة 29 أو 30 يومًا، وذلك وفق ما تشير إليه الحسابات الفلكية.

ومن المقرر أن يتم استطلاع الهلال في 29 شعبان 1446هـ من قبل دور الإفتاء بالدول العربية والإسلامية، ليتم التأكيد على موعد شهر رمضان المبارك. وتعتمد الكثير من الدول العربية والإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية.

وبحسب الحسابات الفلكية، سيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 29 شعبان 1446 الموافق 28 فبراير 2025، لتحديد الموعد الدقيق لبداية شهر الصيام.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة زمنية تصل إلى حوالي 37 دقيقة، في حين يظهر في سماء مكة المكرمة لمدة زمنية تصل إلى 33 دقيقة، بحسب الحسابات الفلكية الأولية.

ومن المتوقع أن تتفاوت ساعات الصيام في الدول العربية والإسلامية خلال شهر رمضان 1426. ففي الأيام الأولى، ستكون ساعات الصيام أقصر، حيث تقدر بقرابة 13 ساعة في العديد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت. ومع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيا لتقترب من 14 ساعة مع نهاية الشهر الفضيل.