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موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة والقنوات الناقلة

منذ 19 ثانية
موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة والقنوات الناقلة

وطننا اليوم:يلتقي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي مع غريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في “كلاسيكو” مثير بالسعودية.
يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية “كلاسيكو الأرض” بين الغريمين الأزليين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن نهائي كأس السوبر الإسباني.
لا تزال خسارة ريال مدريد المذلة 4-0 على ملعبه أمام برشلونة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تطارد العملاق الإسباني بينما يستعد الفريقان لمباراة القمة الثانية هذا الموسم في نهائي كأس السوبر الإسبانية اليوم الأحد.
وتأهل برشلونة للمباراة النهائية للسوبر الإسباني بالفوز 2-0 على أثلتيك بيلباو ،الأربعاء، وتأهل ريال مدريد بعد فوزه 3-0 على ريال مايوركا، الخميس.

موعد المباراة

تقام مباراة الريال والبرسا، اليوم الأحد، في تمام العاشرة (22:00) مساءً بتوقيت الأردن.
القنوات الناقلة لكلاسيكو “الملكي” و”البلوغرانا”

SSC1 HD (تعليق فارس عوض)
SSC5 HD (تعليق عبد الله الحربي)
MBC Masr 2
MBC مصر
تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وبرشلونة
يتفوق ريال مدريد في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ77 انتصاراً، مقابل 62 لبرشلونة، وانتهت 36 مباراة بالتعادل


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