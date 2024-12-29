البواريد: التلفزيون رفع موازنته لتطوير أنظمة وربط الاخبار

وطنا اليوم:قال مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ابراهيم البواريد، إن نمو موازنة المؤسسة للعام القادم بنسبة 4.5% جاء لغايات تطوير أنظمة البث والبرامج والارشيف وربطها بنظام الاخبار عبر المحطة الأولى والرياضية.

وأضاف البواريد خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة مع اللجنة المالية النيابية اليوم الأحد، إن هذا الربط يمكن العاملين من الوصول إلى المعلومات بيسر وسرعة وسهولة.

وبين أنه ترتب على المؤسسة مبالغ مالية منذ عام 2018، وذلك لشمول عاملين على نظام العقود في الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن المؤسسة أنهت المديونية المتعلقة بنظام الاتصالات العام الماضي، وحققت وفرا ماليا من خلال نقل خدمات البث والربط الإخباري وكاشتراكات سنوية في خدمات تقنية بنحو مليون و300 ألف دينار.

وأكد أن مشروع استخدام الخلايا الشمسية حقق وفرا بنحو 250 ألف دينار، ومتوقع ان يحقق نفس الرقم في العام 2025.

وأشار إلن قنوات التلفزيون تبث بوضوح عالي HD عبر القناة الرياضية والاولى ولديها نسب مشاهدة عبر السوشيال ميديا جميعا 12.5 مليون متابع خلال 4 سنوات.

وقال إن لدى المؤسسة أهداف لتخفيض رسوم الاشتراك عبر الأقمار الاصطناعية