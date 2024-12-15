جامعة البترا تحصد المركز الثالث في مسابقة الصليب الأحمر البحثية للقانون الدولي الإنساني

وطنا اليوم:حققت طالبة كلية الحقوق في جامعة البترا سدين الملاحمة المركز الثالث في المسابقة البحثية السنوية للقانون الدولي الإنساني، عن بحثها: “انطباق القانون الدولي الإنساني على الهجمات السيبرانية”.

نظمت المسابقةَ اللجنةُ الدولية للصليب الأحمر بمشاركة طلبة من مختلف الجامعات الأردنية،

بهدف تعزيز وعي الطلبة بأهمية القانون الدولي الإنساني ودوره في إنقاذ الأرواح وحفظ كرامة الإنسان.

وأُقيمت المسابقة -التي شهدت منافسة بين المشاركين- بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف، التي تُعَدّ أساس القانون الدولي الإنساني. وأشادت اللجنة الدولية في بيانها بمستوى البحوث المقدمة، وأكدت أهمية دور المؤسسات الأكاديمية في دعم وتعزيز فهم المبادئ الإنسانية بين القادة والممارسين القانونيين المستقبليين.

أشرف الأستاذ الدكتور عمر محمود إعمر على إعداد طلبة جامعة البترا للمسابقة عبر الدعم الأكاديمي والمساندة للطلبة خلال مراحل التحضير.

وعبّرت جامعة البترا عن فخرها بإنجاز الطالبة سدين الملاحمة، مقدمة شكرها لعمادة كلية الحقوق على جهودها، ولرئاسة الجامعة على دعمها المستمر لمسيرة البحث العلمي.

يشار إلى أن المسابقة تهدف إلى تقديم منصة أكاديمية للنقاش القانوني، وتشجيع الطلبة على دراسة القانون الدولي الإنساني وتطبيقه في سياقات معاصرة، وهو ما يعزز قدراتهم البحثية وخبراتهم الأكاديمية في خدمة المجتمع