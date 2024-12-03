الوحدات يخسر أمام الشارقة الإماراتي

وطنا اليوم:خسر نادي الوحدات مواجهته امام الشارقة الإماراتي، في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وانتهى اللقاء الذي أقيم في عمان بخسارة أصحاب الأرض بنتيجة 3/1.

سجل للشارقة كايو لوكاس فيرنانديز (د31) وعادل للوحدات دانيال عفانة (د38) وعليه انتهى الشوط الاول.

في الشوط الثاني سجل لوان مارتينز بيريرا هدفين لفريقة (د47 و 67).

الشارقة تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة ، بينما اصبح الوحدات في المركز الثاني برصيد 11 نقطة ، ليتأهل الفريقين للدور الثاني، واصبح سباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على استقلال دوشنبه الذي تذيل المجموعة بلا نقاط.