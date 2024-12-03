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الوحدات يخسر أمام الشارقة الإماراتي

3 ديسمبر 2024
الوحدات يخسر أمام الشارقة الإماراتي

وطنا اليوم:خسر نادي الوحدات مواجهته امام الشارقة الإماراتي، في إطار الجولة السادسة من منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وانتهى اللقاء الذي أقيم في عمان بخسارة أصحاب الأرض بنتيجة 3/1.
سجل للشارقة كايو لوكاس فيرنانديز (د31) وعادل للوحدات دانيال عفانة (د38) وعليه انتهى الشوط الاول.
في الشوط الثاني سجل لوان مارتينز بيريرا هدفين لفريقة (د47 و 67).
الشارقة تصدر المجموعة برصيد 13 نقطة ، بينما اصبح الوحدات في المركز الثاني برصيد 11 نقطة ، ليتأهل الفريقين للدور الثاني، واصبح سباهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بعد فوزه على استقلال دوشنبه الذي تذيل المجموعة بلا نقاط.


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