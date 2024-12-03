بنك ABC في الأردن ينظم حملة تبرع بالدم من قبل موظفيه ‎

وطنا اليوم:نظم بنك ABC في الأردن حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم، حيث شارك الموظفون في هذا العمل النبيل كدعم للمجتمع.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين الموظفين، وترسيخ القيم الإنسانية والعطاء، لا سيما من خلال المساهمة في إنقاذ حياة الآخرين. كما تساهم الحملة في تحسين صحة الموظفين من خلال تنشيط الدورة الدموية.

وفي هذا السياق، علق سعادة السيد جورج فرح صوفيا – المدير العام لبنك ABC في الأردن “نحن فخورون بمشاركة موظفينا في هذه الحملة التي تعكس التزام البنك بدعم المجتمع وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية. إن كل قطرة دم تساهم في إنقاذ حياة وهي تجسد روح التعاون والعطاء التي نؤمن بها.”

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.