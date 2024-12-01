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المتحدة للاستثمارات المالية عضو مجموعة البنك الأردني الكويتي تتصدر سوق الوساطة المالية في بورصة عمّان

1 ديسمبر 2024
المتحدة للاستثمارات المالية عضو مجموعة البنك الأردني الكويتي تتصدر سوق الوساطة المالية في بورصة عمّان

وطنا اليوم:تُعد الشركة “المتحدة للاستثمارات المالية”، عضو مجموعة البنك الأردني الكويتي واحدة من أكبر شركات الوساطة المالية في الأردن، 

حيث تتجاوز  حجم  ميزانيتها الماليه 30 مليون دينار أردني، مما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الشركات في هذا القطاع.

تتميز الشركة بتقديم خدمات وساطة مالية مبتكرة باستخدام أحدث التقنيات، مع تركيز واضح على تلبية احتياجات المستثمرين من خلال تقديم حلول شاملة ومعلومات دقيقة. 

هذا النهج يساهم في تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالي الأردني والأسواق العالميه ويضع الشركة في مقدمة الجهات الداعمة لتطوير قطاع الاستثمار.

 إدارة  الشركة عبرت  عن فخرها بتحقيق هذه الإنجازات، مؤكدة أن النجاح يعكس التزامها بتطوير القطاع المالي محليًا وإقليميًا. 

وأشارت إلى الدور الريادي للشركة في دعم الاستثمار وتعزيز الشفافية والمصداقية في سوق الأوراق المالية الأردنية، والأسواق العالميه بما يساهم في تحفيز عجلة النمو الاقتصادي واستقطاب المزيد من الإستثمارات


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