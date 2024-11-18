إربد: طالبة تعتدي على معلمة والأجهزة الأمنية تحقق في الحادثة

إربد – وطنا اليوم_ محمد ملكاوي _

تعرضت إحدى المعلمات في مدرسة بمحافظة إربد لاعتداء من قبل طالبة، مما أدى إلى إصابتها بخدوش سطحية، وفق تقرير طبي صادر عن مستشفى الأميرة بسمة.

واكد مصدر أمني لـ”وطنا اليوم” أن المعلمة راجعت مستشفى الاميرة بسمة بعد مشاجرة وقعت بينها وبين الطالبة، موضحاً أن الإصابات التي لحقت بالمعلمة طفيفة، وأنه لم يُثبت تعرضها للطعن كما أُشيع.

من جانبه، أكد مدير الإعلام في وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات لوطنا اليوم، أن الوزارة تتابع الحادثة باهتمام، مشيراً إلى أن التعليمات الخاصة بالانضباط المدرسي ستُطبق على الطالبة المتسببة بالحادثة.

وأضاف أن الوزارة تُدين هذا السلوك، الذي يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع التعليمي، وستعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان بيئة آمنة لجميع كوادرها.

وأكد الحياصات أن الحالة الصحية للمعلمة مستقرة، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع الجهات الأمنية التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.