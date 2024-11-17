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(المركز الثقافي الصيني يطلق مهرجان بكين السينمائي الدولي )

ساعتين ago
(المركز الثقافي الصيني يطلق مهرجان بكين السينمائي الدولي )

وطنا اليوم – السينما الصينية تنطلق بقوة، حيث الغوص في أعماق القصص الصينية المذهلة، واستكشاف روعة الصورة وعمق الثقافة، في تفاعل ساحر. إذ تبدو السينما وسيلة مهمة لتناغم التاريخ والحاضر وتشابك أضواء الفيلم مع واقع الحياة.
كل ذلك كان تقديمًا لنشاط المركز الثقافي الصيني “مهرجان بكين السينمائي الدولي”، الذي ينطلق يوم 17/11 من الشهر الحالي في تاج سينما بتاج مول، حيث يكون حضور المهرجان مجانياً، للاستمتاع بالأفلام المعبرة والتي تعرض في أكثر من فترة زمنية خلال يومي 18 و 17 من الشهر الجاري.
ينطلق المهرجان اذي يقوم على تنفيذه مكتب بكين للأفلام، بالتشارك مع هيئة إذاعة وتلفزيون بكين، بدعم من السفارة الصينية والهيئة الملكية للأفلام، حيث يشارك عدد من الأفلام بقصص إنسانية جاذبة، منها أفلام: الجبهة الجمركية، الأصبع الذهبي، فقدت في السماء المرصعة بالنجوم.
واشتهرت السينما الصينية في الفترة الأخيرة بتنوعها وعرضها لقصص إنسانية مميزة ولقطات شبابيّة واعدة، راعت الجمهور وتنوع الثقافات والأفكار الإيجابية في الحياة.

 


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