بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

شاشات عملاقة لعرض مباراة الأردن والعراق مجانًا

11 نوفمبر 2024
شاشات عملاقة لعرض مباراة الأردن والعراق مجانًا

وطنا اليوم_أعلن وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة في المدن الرياضية بمختلف محافظات المملكة، لعرض مباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره العراقي، ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم2026.

 

وأكد الشديفات أن الوزارة حرصت على إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية لمتابعة المباراة في أجواء جماعية مميزة، مشيرًا إلى أن الدخول سيكون مجانيًا، لتعزيز دعم المنتخب الوطني خلال هذا اللقاء المهم.

 

ودعا الوزير الجماهير إلى حضور الفعالية في المدن الرياضية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الوزارة للرياضة الأردنية والمنتخب الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:14

إعلام إسرائيلي: منفذ عملية الدهس في بيت لحم تمكن من الانسحاب

04:11

طالبة دفعت 27 ألف دينار لتحصل على معدل 99% من تركيا

03:44

معاصر مزدحمة وتكدس للزيتون.. والزراعة تحذر

02:39

إعلام عبري: إصابة 4 جنود في عملية دهس قرب بيت لحم

01:33

العراق يدعو جماهيره لعدم الانجرار لأصوات تثير الفوضى

00:02

التعمري يلتحق بالنشامى مساء الإثنين

22:13

احتياطيات النفط والغاز في الاردن؟

22:04

إسرائيل تتعرض لهجوم كبير.. صواريخ تصيب مبان واحتراق سيارات في الكريوت وسط هلع واسع

21:12

إرادة و الوطني الإسلامي يرشحان الهميسات نائباً ثانياً لرئيس مجلس النواب العشرين   

20:37

إسرائيل تبدأ أعمال بناء على طول المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

20:26

السير: استثناء السكوترات من حظر تجول الدراجات ليلاً

20:16

ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024