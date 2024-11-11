شاشات عملاقة لعرض مباراة الأردن والعراق مجانًا

وطنا اليوم_أعلن وزير الشباب، المهندس يزن الشديفات، عن تجهيز شاشات عرض عملاقة في المدن الرياضية بمختلف محافظات المملكة، لعرض مباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره العراقي، ضمن منافسات الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم2026.

وأكد الشديفات أن الوزارة حرصت على إتاحة الفرصة للجماهير الأردنية لمتابعة المباراة في أجواء جماعية مميزة، مشيرًا إلى أن الدخول سيكون مجانيًا، لتعزيز دعم المنتخب الوطني خلال هذا اللقاء المهم.

ودعا الوزير الجماهير إلى حضور الفعالية في المدن الرياضية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الوزارة للرياضة الأردنية والمنتخب الوطني.