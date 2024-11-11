بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الإرادة الشعبية وانتخابات رئاسة مجلس النواب ،،،

منذ 3 ساعات
الإرادة الشعبية وانتخابات رئاسة مجلس النواب ،،،

وطنا اليوم_بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،

من يتابع مواقع التواصل الإجتماعي والإعلامي يلاحظ حجم التأييد الشعبي الكبير لأن يكون سعادة النائب الأستاذ صالح العرموطي رئيسا لمجلس النواب ، كنوع من التجديد ، والثقة الشعبية والمحبة والتأييد له في الشارع الأردني ، وكما نعلم أن النائب العرموطي حصل على أعلى الأصوات في المملكه على مستوى القائمة المحلية، ومعروف عنه محبته وانتماءه الشديد لوطنه وولاؤه لقيادته الهاشمية ، ودفاعه بصلابة عن مصالح الشعب الأردني ، ولم يسجل في تاريخ هذا الرجل أي شائبة تدينه، وليس له مصالح خاصة ، وسجله الوطني نظيف ، فلماذا لا ينصاع نواب الشعب لإرادة هذا الشعب الذي انتخبهم ولو مرة واحدة ، وينسجم مع تطلعاته وطموحاته في أن يكون رئيس المجلس بتوافق شعبي ونيابي، وهذا يعطي المجلس ورئيسه قوة شعبية ووطنية، ويستعيد المجلس من خلال هذا الانصياع والتوافق ثقة الشعب به ، دعونا نخرج عن الروتين والتقليد المتبع في اختيار رئيس مجلس النواب ، بالتوافق أو التزكية أو الانتخابات النيابية المقنعة ، دعونا نغير ونجرب لن نخسر شيئا ، فهل يفعلها مجلس النواب!!!! وللحديث بقية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:24

الملك يغادر الوطن لترؤس الوفد الأردني المشارك بقمة الرياض

10:20

الأوقاف تدعو مرشحين للتعيين بوظيفة إمام (أسماء)

10:12

وفيات الاثنين 11-11-2024

10:06

ويكيبيديا تحسم موقفها وتصف حرب إسرائيل على غزة بأنها إبادة جماعية

10:00

استشهاد المصور محمد خريس وزوجته بقصف خيمة نازحين وسط غزة

09:56

الأونروا تعلن عن منح جامعية للطلبة في الأردن

09:50

حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

09:44

غارات جوية على محافظتي صعدة وعمران باليمن

09:39

أمانة عمّان تستطلع رأي المواطنين حول توفير خدمة الاصطفاف

09:31

الأردن يشارك اليوم في القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية

09:26

رجل ترامب لضبط الهجرة.. من هو قيصر الحدود توم هومان

09:14

قمة الرياض: آمال بوقف الحرب في غزة ولبنان ودعم صمود الفلسطينيين

وفيات
وفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة الله