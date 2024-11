مشاريع لطلبة جامعة البترا تفوز في مسابقة “هاكثون WEFE Nexus” وتتأهل إلى السفر إلى ألمانيا

وطنا اليوم:فازت أربعة مشاريع ريادية لطلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة البترا في مسابقة “هاكثون WEFE Nexus”، لتتأهل إلى السفر إلى ألمانيا لعرض ابتكاراتها والمشاركة في ورش عمل متخصصة في جامعة H-BRS الألمانية، علما بأن هذه المشروع هي أحد المشاريع التي تشارك بها الجامعة والحاصلة على دعم من مؤسسة DAAD الألمانية ، وأكدت منسقة المشروع في جامعة البترا الدكتورة نسرين العتوم على حرص كلية تكنولوجيا المعلومات على تأهيل الطلبة للمشاركة في مختلف المسابقات والفعاليات التي من شأنها إثراء معارفهم وتعزيز قدراتهم في مجال تخصصهم، مشيره إلى التعاون الفاعل المستمر بين جامعة البترا ومؤسسة DAAD وجامعة H-BRS الألمانية في عدة مشاريع مختلفة.

وأضافت الدكتورة العتوم أن هذه المسابقة تُتيح للطلبة الفائزين فرصة السفر إلى المانيا وعرض مشاريعهم والاطلاع على التجارب والخبرات التي تتمتع بها جامعة تطبيقية كجامعة H-BRS في دولة صناعية كألمانيا

قدمت المشاريع الفائزة حلولًا مبتكرة تهدف إلى معالجة التحديات في مجالات الغذاء، والطاقة، والمياه، والبيئة.

وقدم مشروع Green Guide الذي أعده الطلبة: أيهم التميمي، وبراء أبو سيف، وعمرو عبد القادر، حلولًا بيئية مستدامة، من خلال العمل على توجيه الأفراد والمجتمعات نحو ممارسات صديقة للبيئة اعتمادًا على أدوات ونصائح عملية تساعد في تقليل التأثير البيئي وتحقيق استدامة طويلة الأمد.

وقدم مشروع Peer to Peer Energy Trading الذي أعدته الطالبة أحلام زهران، حلولًا بيئية تعزز تداول الطاقة بين الأفراد بطريقة مبتكرة ومستدامة، ويتيح المشروع للمستهلكين تبادل فائض الطاقة المنتجة، وهو ما يساعد في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية وتعزيز استقلالية الطاقة.

وقدم مشروع Ask your boat الذي أعده الطالبان محمد عبد ربه، ومحمد مكي، حلولًا لتحسين استخدام الموارد المائية عبر تكنولوجيا مبتكرة، ويركز المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير حلول ذكية تسهم في الاستدامة وتلبي احتياجات المناطق التي تعاني من نقص المياه.

وقدم مشروع Greentech الذي أعده الطالبان أنس العملة، ودانية شحادة، تقنيات مبتكرة في المجال البيئي تساهم في إيجاد حلول فعّالة للتحديات البيئية. ويرتكز المشروع على تكنولوجيا تهدف إلى تقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية، وهو ما يدعم التنمية المستدامة.

ورعى عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي فعاليات مسابقة “هاكثون WEFE Nexus” ، التي نظمتها الكلية بالتعاون مع كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك وجامعة H-BRS الألمانية، بدعم من مؤسسة DAAD الألمانية، تنافس فيها اثنان وثلاثون طالبًا وطالبة من جامعتَي البترا واليرموك للعمل على تطوير مشاريع ريادية تستجيب للتحديات التي يواجهها الأردن في مجالات الغذاء، والطاقة، والبيئة، والمياه.

شملت الفعالية سلسلة من المحاضرات قدمها محاضرون من كلية الحجاوي وجامعة H-BRS الألمانية حول تطبيقات التكنولوجيا في مجالات الاستدامة والطاقة وريادة الأعمال، وعرض الطلبة مشاريعهم في جامعة اليرموك بإشراف مدير مركز الإبداع والريادة في جامعة البترا الدكتور عبد الكريم البنا.

اختتمت المسابقة بإعلان تأهل أربعة مشاريع من جامعة البترا إلى السفر إلى ألمانيا. وسيحصل الطلبة الفائزون على فرصة لعرض مشاريعهم في جامعة “H-BRS”.