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الاتحاد الآسيوي: لا تغيير لموعد أو مكان مباراة العراق والأردن

منذ دقيقة واحدة
الاتحاد الآسيوي: لا تغيير لموعد أو مكان مباراة العراق والأردن

وطنا اليوم:أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الثلاثاء، أن مباراة العراق والأردن، المقررة يوم 10 حزيران 2025، ستقام في موعدها المحدد وعلى ملعب عمّان الدولي دون أي تغيير.
وذكر الاتحاد الآسيوي، أن “تقرير مراقب مباراة العراق وفلسطين، التي أقيمت على ستاد عمّان الدولي ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، لم يتضمن أي مخالفات جماهيرية”، مؤكداً “عدم وجود إشكالات أمنية أو حالات شغب خلال المباراة”.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحادين الآسيوي والدولي، طالب فيها بنقل المباراة إلى ملعب محايد أو إقامتها من دون جمهور، وذلك لحماية المنتخب العراقي، لكن الاتحاد الآسيوي رفض الطلب وأكد استمرار إقامة اللقاء وفقاً للجدول المعتمد.
هذا وخسر المنتخب العراقي أمام نظيره الفلسطيني بنتيجة 1-2، في اللقاء الذي جمعهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.


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