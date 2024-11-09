بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

طلاب الطفيلة ووادي موسى يفتتحون منافسات مشروع “الشباب الآن”

9 نوفمبر 2024
طلاب الطفيلة ووادي موسى يفتتحون منافسات مشروع “الشباب الآن”

وطنا اليوم_

بتمويل من شركة البوتاس العربية وبإشراف وزارة التربية والتعليم، انطلقت من مركز تدريب المهندسين بنقابة المهندسين في عمّان، فعاليات برنامج “الشباب الآن” في الأردن، الذي تنفذه شركة جسور.

وكانت الخطوة الأولى في هذه المسيرة نحو التحدي الكبير، عقد ورشتي عمل في يومين متتاليين، حملت طلاب مدرسة “الملك عبد الله الثاني للتميز” من الطفيلة، وطالبات مدرسة “أسماء بنت أبي بكر” من وادي موسى، إلى العاصمة عمّان.

وقدّم طلاب مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز في الطفيلة خططاً شيقة للعروض التي يُحضرونها حول باقة مواقع شملت “بترا” كموقع رئيس وقلعة الشوبك كموقع ثانوي، بالإضافة الى “وادي الملوك” في مصر كموقع من خارج الأردن.

أما طالبات مدرسة أسماء بنت أبي بكر فقد قدمنَ المسودات الأولى لباقة ثانية من المواقع الأثرية، إذ اخترن مدينة السلط كموقع رئيس، و”عراق الأمير” كموقع ثانوي، إلى جانب مدينة صور اللبنانية كموقع عربي.

وقد تجلّت روح التشويق والمنافسة منذ الدقائق الأولى للعروض الأولية، التي استمع خلالها الطلاب والطالبات إلى شروحات وتوجيهات من الدكتورة المحاضرة ياسمين معكرون الخبيرة الدولية في الحفاظ على مواقع الإرث الثقافي، حول المواقع المختارة وأهمية التراث العالمي والحفاظ عليه بشكل عام من الناحيتين التاريخية والاقتصادية.

وبعد استراحة الغداء، كانت جولة ميدانية تثقيفية في قلعة عمّان بمواكبة من الدكتورة معكرون وفريق “جسور”، عبّر خلالها الطلاب عن الحماسة والفرح في ختام يوم وصفوه بأنه من “الأجمل”، وأعربوا عن حماستهم للمسودة الثانية من العروض التي سيبدأ التحضير لها بعد الزيارة الميدانية الى المواقع الأردنية المختارة من كل فريق.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
02:20

توصيات مؤتمر “الجيولوجيين” الحادي عشر

21:21

مجلس الوزراء يقرّ قوانين وإجراءات جديدة تشمل قطاع الطاقة والرعاية الاجتماعية

20:00

العيسوي يتفقد سير العمل في مشروع القاعة متعددة الأغراض ومعرض المنتجات الريفية في حدائق الملك عبدالله الثاني

18:43

عيادات جديدة وتوسعة قسم الكلى في مستشفى الأميرة إيمان بدير علا

17:29

حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي: رفضنا رعاية جهات مدرجة ضمن قائمة المقاطعة دعمًا لفلسطين

17:02

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

16:31

حزب الله” يستهدف موقعا للصناعات العسكرية في حيفا ويخوض اشتباكات على الحدود

16:08

وفد صناعي أردني يلتقي ممثلي مراكز تجارية كبرى في دبي الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق الإماراتي

15:09

3 Winners at Orange Summer Challenge 2024 Join the “Social Innovation” Journey Fostering “Tech4Impact

15:06

منصّة زين تعقد برنامجاً تدريبياً للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لطلبة الجناح العسكري في جامعة مؤتة

15:04

ثلاثة مشاريع فائزة في تحدي أورنج الصيفي 2024على طريق الابتكار المجتمعي والتكنولوجيا ذات التأثير الإيجابي

14:32

العلوم الطبية في عمان الأهلية تنظم فعالية (ماذا لو) حول مرض السرطان

وفيات
وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024