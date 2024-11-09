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العلوم الطبية في عمان الأهلية تنظم فعالية (ماذا لو) حول مرض السرطان

9 نوفمبر 2024
العلوم الطبية في عمان الأهلية تنظم فعالية (ماذا لو) حول مرض السرطان

وطنا اليوم_بدعم من رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية الدكتور ماهر الحوراني وبرعاية سيدة الاعمال ريم الحوراني ، اقيمت مؤخراً في الجامعة فعالية بعنوان (ماذا لو) ” في مدرج نزار قباني بالجامعة ” للتوعية بمرض السرطان وأهمية الدعم النفسي للمصابين، وذلك بالتعاون مع مؤسسة رجوة للإرشاد والتدريب بإدارة السيدة فداء العملة .

وجاءت الفعالية بتوجيه وإشراف عميد كلية العلوم الطبية المساندة الأستاذ الدكتور غالب عريقات وسط حضور حاشد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية بأقسامها المختلفة وطلبة وأساتذة الكليات الأخرى. حيث تضمنت الفعالية العديد من النشاطات والفقرات الهادفة والمعلومات الطبية عن مرض السرطان وطرق محاربته.

وتعتبر مؤسسة رجوة من المؤسسات التي لها دور كبير في التوعية والتدريب والإرشاد النفسي ودعم محاربة مرضى السرطان وخصوصا للأطفال.

هذا .. وقد أجرى قسم علم البصريات فحوصات للبصر للأطفال المشاركين والمصابين بالسرطان وكذلك قدم مركز السمع والنطق فحوصات للسمع والنطق للأطفال المصابين والمشاركين في الحفل ، وسيتم متابعة حالة الأطفال الطبية مثل تركيب سماعات وتزويدهم بنظارات طبية من قبل الجامعة إذا استدعى الامر.

وعلى هامش الفعالية شاركت عدة شركات ضمن المعرض الذي أقيم في ساحة الجامعة ومن ضمنها شركة الالبان الأردنية/المها، وRevolution ladies gym، وشركة سيبا ميد، وشركة سوسكن، وبن العميد، ومؤسسة شومان للمعدات الطبية، ومستودع الايمان، ومستودع الموزع الطبي، Jump academy، والجمعية الدولية لصحة البصر والعيون (IEVA).

كما تم تقديم هدايا رمزية للأطفال ودروعاً وشهادات تقدير للمشاركين من قبل الجامعة.

وكان لدائرة العلاقات العامة وعمادة شؤون الطلبة في الجامعة دوراً فاعلاً في تنظيم هذه الفعالية التي تؤكد على دور كلية العلوم الطبية المساندة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الارشاد والفحوصات الطبية.


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