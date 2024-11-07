العمارة والتصميم في عمان الاهلية تشارك في بينالي عالمي في البيرو بأمريكا الجنوبية

وطنا اليوم:تشارك الدكتورة فاتن الجزار عضو الهيئة التدريسية في قسم الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي في كلية العمارة والتصميم بجامعة عمان الاهلية في البينالي العالمي المحكم Peru Bienal: Culture | Art | Design.

حيث تقدم للبينالي مجموعة من الأعمال بما يقارب 22,256 عملاً فنياً في محاور عدة.

وقد تم اختيار العمل التصميمي للدكتورة فاتن ضمن الأعمال الفنية المختارة لـ 560 فناناً عالمياً للمشاركة في المعرض النهائي والذي سيبدأ بتاريخ 29 نوفمبر2024 ويستمر حتى السادس من ديسمبر 2024 ، في مدينة ليما عاصمة البيرو.

وتأتي هذه المشاركة للتأكيد على الحضور الفني العالمي لأعضاء الهيئة التدريسية في كلية العمارة والتصميم والذي ينسجم مع رسالة الكلية في تحقيق أعلى المعايير الأكاديمية ومما يؤكد على أهمية الممارسة التطبيقية في تطوير عملية التعليم والتعلم في تخصصات الفنون والتصميم.