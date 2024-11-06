معرض “النجمات العربيات DIVAS” ينطلق غدأ في الأردن والشرق الأوسط لأول مرة باللغة العربية

وطنا اليوم_

عمان – تنطلق يوم غد فعاليات معرض “النجمات العربيات DIVAS” في العاصمة عمّان ، ويعد هذا المعرض، الذي يُنظّم لأول مرة في الشرق الأوسط والأردن، وأول مرة باللغة العربية، فرصة فريدة لعشاق الموسيقى والسينما؛ لاستكشاف إرث النجمات العربيات الرائدات. يأتي هذا الحدث بعد النجاح الباهر الذي حقّقه المعرض في باريس عام 2021، بدعم من وزارة الثقافة الفرنسية.

المعرض يضم مجموعة متنوّعة من الصور النادرة وملصقات الأفلام وفساتين المسرح والأغراض الشخصية التي تعود لعدد من النجمات الشهيرات مثل أم كلثوم، داليدا، أسمهان، فيروز وغيرهن. كما يتضمن مقابلات حصرية تكشف عن حياة وتجارب هؤلاء الفنانات اللواتي ترَكن بصمة بارزة في تاريخ الفن العربي.

يضم المعرض مجموعة متنوّعة من المحاور التي تُركّز على دور المرأة في الموسيقى والسينما العربية وتأثيرها الثقافي العميق. ومن بين هذه المحاور، استعراض كيفية بروز النساء في المشهد الثقافي، وتكريم للمغنيات العربيات اللواتي شكلن جزءاً مهماً من هذا الإرث، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآداء النسائي في الأفلام والموسيقى العربية وتأثيره المستمر على الساحة الفنيّة.

كما يحتوي المعرض قسماً خاصاً للفنّانات الأردنيّات، حيث تعرض أعمالهن الفنيّة وتصوّراتهن الخاصة للنجمات العربيات. إلى جانب ذلك، سيتم عرض فيديو يستعرض مسيرة النجمات الأردنيات ويحتفي بتأثيرهنّ في عالم الفن.

ويهدف المعرض إلى تعزيز التراث الفني والثقافي العربي، ودعم السياحة المحليّة والدوليّة في الأردن، الذي يأتي بالتزامن مع مجموعة من الفعّاليات التي ستقام في مختلف محافظات المملكة تحت مظلة معرض النجمات العربيات. من بينها حفل موسيقي تكريمي للفنانة فرح الديباني، بالإضافة إلى عروض متنوّعة تبرز تأثير النجمات العربيات على السينما العربية، إلى جانب ورش عمل وجلسات حوارية مع فنّانين محليين.

تدعو جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن الجمهور لزيارة المعرض والمشاركة في هذه الفعّاليات الثقافية المميزة خلال الفترة ما بين 8 تشرين الثاني 2024 إلى 20 شباط 2025، للاطلاع على إرث النجمات العربيات والمساهمة في دعم الفنون والثقافة في الأردن.