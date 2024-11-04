فاجعة وسط ملعب كرة قدم.. صاعقة تضرب لاعباً وترديه قتيلا

وطنا اليوم:قُتل لاعب كرة قدم وأصيب خمسة آخرون بعد أن ضربتهم صاعقة برق أثناء مباراة كرة قدم في دولة بيرو.

وأظهرت مقاطع مصورة خوسيه هوغو دي لا كروز ميزا، البالغ من العمر 39 عاماً، وهو يسقط على وجهه على الأرض بعد لحظات من أمر الحكم بإيقاف المباراة.

وتردد صدى صوت الرعد المدوي في جميع أنحاء الملعب، م أدى الى مقتل ميزا وإصابة خمس لاعبين آخرين.

وأصيب حارس المرمى خوان تشوكا لاكتا بضربة مباشرة، ونقل إلى المستشفى في سيارة أجرة مصابا بحروق خطيرة.

وأفادت المعلومات بأن الضحايا الآخرين، هم مراهقان يبلغان من العمر 16 و19 عاما وشاب يبلغ من العمر 24 عاما، في حالة “مستقرة” في المستشفى بعد الدراما التي وقعت أمس.

توقف المباراة

وتوقفت المباراة، التي كان فريق جوفينتود بيلافستا متقدمًا فيها بهدفين دون رد بعد مرور 22 دقيقة من اللعب، بعد ضربة البرق المروعة.

ووقعت المأساة خلال بطولة إقليمية في تشيلكا، إحدى المقاطعات الثماني والعشرين التي تشكل مقاطعة هوانكايو بوسط بيرو، بين فريقين محليين يدعيان جوفينتود بيلافستا وفاميليا تشوكا.

وأظهرت لقطات من اللحظة الدرامية التي قُتل فيها المدافع خوسيه، واللاعبين وهم يسيرون ببطء نحو غرف تغيير الملابس بعد أن أوقف الحكم اللعب عندما اشتدت العاصفة حوالي الساعة الرابعة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأدت المأساة إلى دعوات لتعزيز بروتوكولات الأمن في الأحداث الرياضية، وخاصة في المناطق المرتفعة مثل هوانكايو، حيث تقع العاصمة التي تحمل الاسم نفسه على ارتفاع 10659 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.