مناسبة تاريخية قد تعيد ميسي إلى برشلونة

وطنا اليوم:يقترب برشلونة، من الاحتفال بذكرى مرور 125 عامًا على تأسيس النادي الذي أنشئ في عام 1899، إذ من المقرر أن يقام حدث في 29 نوفمبر 2024، وفكرة النادي دعوة كثير من الأسماء الكبيرة التي ستعود للاحتفال بهذه المناسبة.

ووفقًا لما ذكره موقع “ريليفو” في تقرير له، فإن “الفكرة الأصلية كانت هي ربط هذا الحدث بإعادة افتتاح ملعب كامب نو، ولكن هذه الإمكانية استُبعِدت منذ أشهر، والحقيقة أنه لا يزال من غير المعروف متى سيحدث ذلك”.

وأضاف: “فكرة نادي برشلونة هي إرسال دعوة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ولغيره من الأيقونات عبر دعوة رسمية لحضور حفل استثنائي، ولكن إذا لم يتمكنوا من الحضور، سيُطلَب منهم تسجيل فيديوهات لهم لبثها خلال الاحتفالية”.

ورحل ميسي عن صفوف برشلونة في مدة الانتقالات الصيفية لعام 2021، بعدما فشل النادي الكتالوني في تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليرحل مجانًا إلى باريس سان جيرمان، قبل رحيله إلى إنتر ميامي في الصيف الماضي، أيضًا بعد انتهاء عقده.

وقال ميسي في تصريحات عقب رحيله: “التغيير كان صعبًا عندما ذهبت إلى باريس سان جيرمان، لأنني كنت في حالة جيدة جدًّا في برشلونة وخططت للبقاء هناك، كنت أعتقد أنني سأستمر في برشلونة، ولم أكن مستعدًا لهذا التغيير، لقد كان التغيير الذي لم نكن نبحث عنه”.

وخلال مدته في برشلونة من 2004 حتى 2021، حصد ميسي 35 لقبًا، منها 10 ألقاب للدوري الإسباني و4 لدوري أبطال أوروبا، إلى جانب 7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا و8 لكأس السوبر الإسباني، بالإضافة إلى 3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي و3 أخرى لكأس العالم للأندية.