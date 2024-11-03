وطنا اليوم:وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالإيعاز وبشكل عاجل للسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية ودون تأشيرة .
وتأتي هذه الموافقة لحضور الجماهير الأردنية لمباراة النشامى وأُسود الرافدين في البصرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
العراق يوافق على دخول الجماهير الأردنية دون تأشيرة
وطنا اليوم:وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالإيعاز وبشكل عاجل للسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية ودون تأشيرة .