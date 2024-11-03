العراق يوافق على دخول الجماهير الأردنية دون تأشيرة

وطنا اليوم:وافق رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالإيعاز وبشكل عاجل للسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية ودون تأشيرة .

وتأتي هذه الموافقة لحضور الجماهير الأردنية لمباراة النشامى وأُسود الرافدين في البصرة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.