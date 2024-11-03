وزير الشباب يوعز بتغيير أرضية ملعب الحسن في إربد

وطنا اليوم:أوعز وزير الشباب يزن الشديفات، بتغيير أرضية ملعب مدينة الحسن في محافظة إربد، بعد الاطلاع على تنسيبات لجنة المهندسين الزراعيين من الوزارة والاتحاد الأردني لكرة القدم.

وجاء الإيعاز من الوزير بعد دراسة تاريخ الإصابات المتتالية على مدى 8 سنوات، وللقضاء على الإصابة الموجودة في أرضية الملعب العشبية كي لا تنتقل للتربة الجديدة، إضافة إلى تغيير نظام الري ونظام الصرف المائي بالكامل، حال إقرار الموازنة، حيث خصص مجلس محافظة إربد 200 ألف دينار للمدينة، وستقوم الوزارة باستكمال المبالغ المطلوبة.

يذكر أن هناك عمل مستمر للمحافظة على الملعب كي تتمكن أندية الشمال من اللعب على أرضها وبين جماهيرها لمتابعة فرق أنديتها على ملعب المدينة جنباً إلى جنب مع عمليات المعالجة للإصابة بالمبيدات اللازمة والتي باتت تُؤتي ثمارها ولكنها تحتاج بعض الوقت لشدة انتشار الإصابة على مدى سنوات.