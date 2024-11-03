بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

وزير الشباب يوعز بتغيير أرضية ملعب الحسن في إربد

منذ 3 ساعات
وزير الشباب يوعز بتغيير أرضية ملعب الحسن في إربد

وطنا اليوم:أوعز وزير الشباب يزن الشديفات، بتغيير أرضية ملعب مدينة الحسن في محافظة إربد، بعد الاطلاع على تنسيبات لجنة المهندسين الزراعيين من الوزارة والاتحاد الأردني لكرة القدم.
وجاء الإيعاز من الوزير بعد دراسة تاريخ الإصابات المتتالية على مدى 8 سنوات، وللقضاء على الإصابة الموجودة في أرضية الملعب العشبية كي لا تنتقل للتربة الجديدة، إضافة إلى تغيير نظام الري ونظام الصرف المائي بالكامل، حال إقرار الموازنة، حيث خصص مجلس محافظة إربد 200 ألف دينار للمدينة، وستقوم الوزارة باستكمال المبالغ المطلوبة.
يذكر أن هناك عمل مستمر للمحافظة على الملعب كي تتمكن أندية الشمال من اللعب على أرضها وبين جماهيرها لمتابعة فرق أنديتها على ملعب المدينة جنباً إلى جنب مع عمليات المعالجة للإصابة بالمبيدات اللازمة والتي باتت تُؤتي ثمارها ولكنها تحتاج بعض الوقت لشدة انتشار الإصابة على مدى سنوات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:35

حسّان يواصل لقاءاته مع النواب في رئاسة الوزراء

16:22

زخات من الأمطار على أحياء بالعاصمة عمان وتنبيه من الانزلاقات

16:14

المستشفى الميداني الأردني غزة 80 يباشر أعماله شمال قطاع غزة

16:10

الشؤون الفلسطينية: أونروا تتعرض لحملة استهداف ممنهجة واغتيال سياسي

15:45

مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ الحاخام الصهيوني

15:42

أهم فعاليات أورنج الأردن لشهر تشرين الأول

15:21

الملك يكرم لاعبين أردنيين حصلوا على ميداليات بمنافسات أولمبية وبارالمبية

15:17

27 شهيدا بـ 4 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

15:05

أعضاء في مجلس مفوَّضي سُلطة إقليم البترا يؤدُّون القسم القانوني

15:02

في مشهد نادر.. الثلوج تكسو ملعب الجوف بالسعودية

14:52

استثمار الضمان يطلق بوابة للفرص العقارية

14:23

تل أبيب تهدد بغداد : أوقفوهم وإلا

وفيات
وفيات الأحد 3-11-2024وفيات الجمعة 1-11-2024وفيات الخميس 31-10-2024وفيات الأربعاء 30-10-2024وفيات الثلاثاء 29-10-2024