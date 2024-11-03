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جامعة البترا تنظم فعالية “التوعية بالأمن السيبراني” لطلبتها وموظفيها

منذ ساعتين
جامعة البترا تنظم فعالية “التوعية بالأمن السيبراني” لطلبتها وموظفيها

وطنا اليوم:رعى رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم فعالية “التوعية بالأمن السيبراني”، التي نظمها قسم أمن المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات بهدف رفع مستوى وعي الطلبة والموظفين بالتهديدات السيبرانية وتأثيرها في أصولهم الشخصية والمؤسسية، مع تقديم أحدث وسائل الحماية.
نُفذت الفعالية بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن السيبراني، ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام، ومركز الحاسوب والسيطرة في الجامعة.
وشملت الفعالية جلسات متعددة، تناول فيها المتحدثون موضوعات متنوعة حول التهديدات السيبرانية وطرق الحماية، مستعرضين أمثلة عن آثار الاختراقات السيبرانية، بهدف تسليط الضوء على أهمية وعي المستخدمين لسبل سد الثغرات الأمنية.
أكد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي حرص الكلية على تنظيم فعاليات كهذه ضمن مسار خدمة المجتمع، نظرًا لأهمية التوعية بالأمن السيبراني في حماية الأفراد والمجتمع من التهديدات السيبرانية.
يذكر أن شهر أكتوبر من كل عام يُعد شهر التوعية بالأمن السيبراني، وتأتي هذه الفعالية ضمن جهود الجامعة لدعم المبادرات الوطنية لنشر الوعي بين أفراد المجتمع


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