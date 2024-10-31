إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في السعودية

وطنا اليوم:في خطوة لتعزيز الخدمات الحكومية المقدّمة للمواطنين الأردنيين المقيمين خارج المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت وزارتا الخارجية وشؤون المغتربين، والاقتصاد الرقمي والريادة، عن إطلاق خدمة تفعيل الهوية الرقمية للمغتربين في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال شركة البريد الأردني الشريك الرئيس في تقديم هذه الخدمة داخل المملكة وخارجها، وبدعم من شركة “ايرس جارد” الرائدة في مجال تطوير تكنولوجيا التحقق من بصمة العين.

وفي إطار التعاون الاستراتيجي بين شركة البريد الأردني وشركة “في إف إس جلوبال”، سيتم تفعيل خدمة الهوية الرقمية عبر مكاتب شركة “في إف إس جلوبال” داخل المملكة العربية السعودية، إذ أصبحت هذه الخدمة متاحة الآن أمام الأردنيين المقيمين في المملكة العربية السعودية اعتبارًا من يوم غد، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 500 ألف أردني مغترب، وذلك في سياق خطة التحول الرقمي في الأردن، التي تعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المُمَكِّن الرئيسي لتنفيذها، وبما يعكس تكامل الخدمة مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير وصول المواطنين إليها.

وافتتح سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبو الفول فرع تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في مكاتب VFS في مدينتي الرياض والخُبر، كما افتتح القنصل العام للمملكة الأردنية الهاشمية في جدة السفير محمد حميد فرع تقديم الخدمة في مدينة جدة.

ورعى الشهر الماضي حفل إطلاق الخدمة رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية في الولايات المتحدة الأمريكية دينا قعوار، ومندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود، ومدير مديرية العمليات والشؤون القنصلية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، والرئيس الإقليمي في الأمريكيتين لدى شركة في “إف إس جلوبال” أميت كومار شارما، وذلك في مراسم احتفالية أقيمت في كل من نيويورك وواشنطن العاصمة، كما قامت سفيرة المملكة لدى كندا صباح الرافعي بافتتاح هذه الخدمة في مكاتب VFS في مدينة تورونتو.

وأكد الداوود أنه أصبح بإمكان أي مواطن أردني خارج حدود المملكة الاطلاع على وثائقه ومعاملاته الرسمية، بالإضافة إلى متابعة جميع بياناته الشخصية، من خلال تفعيل تطبيق “سند”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التوجه نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية، مما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في الخارج والتسهيل عليهم.

من جانبه، أكد السفير القضاة أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تسعى دائماً إلى تقديم جميع التسهيلات للأردنيين المقيمين في الخارج وتمكينهم من استكمال معاملاتهم بسهولة ويسر وبطريقة آمنة وموثوقة، وبما يتماشى مع التوجهات الحكومية في التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، إذ سيتم أيضا تقديم عدد من الخدمات القنصلية بالمستقبل والتوسع فيها بالتدريج.

ولفت السفير القضاة إلى أنه جرى الإعلان قبل أسابيع عن تقديم خدمة تفعيل الهوية الرقمية في كل من الولايات المتحدة وكندا، واليوم في المملكة العربية السعودية من خلال مكاتب شركة VFS في كل من الرياض والخُبر وجدة، وسيتم تفعيلها أيضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الشهر الحالي، ومن ثم الامتداد إلى باقي الدول الأخرى.

يشار إلى أن التعاون بين البريد الأردني وشركة “في إف إس جلوبال” يهدف لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين، وتبسيط الوصول والقضاء على حاجة المواطنين إلى السفر لمسافات طويلة إلى مكاتب السفارات، وكما أن هذا التعاون يتجاوز خدمة تفعيل الهوية الرقمية، حيث تستعد شركة البريد الأردني وشركة في إف إس جلوبال لتقديم خدمات قنصلية للجالية الأردنية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وللحصول على تجربة استخدام سهلة وسلسة، يمكن للمواطنين الأردنيين المقيمين في هذه المواقع زيارة أقرب مركز تقديم طلبات التأشيرة في مكاتب في إف إس جلوبال الموجودة على العناوين أدناه

شيكاغو- 142، شارع إي أونتاريو ، الطابق السابع عشر، 60611، شيكاغو، إلينوي

هيوستن- 1001 شارع تكساس، هيوستن، 77002، هيوستن، تكساس

نيويورك- 128إي الشارع الـ32، الطابق الثالث، نيويورك 10016

واشنطن العاصمة- 1025، إن دبليو، الطابق الثاني، 20005، واشنطن العاصمة

تورونتو- الوحدة 801، شارع يونج 415، تورنتو، أونتاريو، كندا M5B2E7

الرياض: شركة في إف إس جلوبال، طريق جدة، حي الهدا، بجانب فندق كورت يارد ماريوت, 2591.

الخُبر: شركة في إف إس جلوبال (الطابق الثاني)، مركز الكثيري، مقابل بنك ساب، حي الراكة.

جدة: شركة في إف إس جلوبال، مركز تسهيل التجاري، شارع سويد بن صخر ، حي المحمدية، جدة.

يذكر أن شركة “في إف إس جلوبال” هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم، وتشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

وتضم الشركة أكثر من ٣٤٠٠ مركز لتقديم طلبات التأشيرات في ١٥٣ دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من ٢٩٧ مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام ٢٠٠١.