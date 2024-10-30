الفوسفات الأردنية تحصل على جائزة الفجيرة العالمية عن فئة أفضل شركة في التعدين المستدام

وطنا اليوم:حصلت شركة مناجم الفوسفات الأردنية على جائزة الفجيرة العالمية في نسختها الأولى لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة عن فئة أفضل شركة في التعدين المستدام (النقل والاستخراج)، والتي تنظمها مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء إعلان فوز الشركة بالجائزة خلال انطلاق ملتقى الفجيرة الدولي التاسع للتعدين والمعرض المصاحب، الذي رعاه أمس عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة الفجيرة سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، وأقامته المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين “إيدسمو”، بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية بدولة الامارات العربية المتحدة.

وتعد الجائزة خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار العربي، وتعكس تظافر الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومرتكزاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ تسعى المؤسسة لجعل الجائزة مبادرة سنوية لتكريس مزيد من التنافسية لدى الشركات التعدينية وأصحاب الاختصاص.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات، إن حصول الشركة على هذه الجائزة يعكس الجهود التي تبذلها نحو تحقيق التميز وتعزيز الريادة في جميع أعمالها بما فيها نوعية المنتجات والإدارة والابتكار، والنتائج المتحققة.

وبين أن الشركة قد خطت في السنوات الأخيرة خطوات واسعة في مجال التعدين وصناعة الأسمدة؛ بزيادة قدرتها على رفع كميات الإنتاج ضمن أعلى معايير الجودة، والرفع من نسبة المبيعات في الأسواق المحلية والعالمية، وإضافة صناعات إنتاجية مساندة، والعمل على إقامة صناعات تحويلية، وذلك ضمن إجراءات إدارية وفنية مدروسة وفاعلة؛ ما جعلها تقف في مصاف كبريات الشركات العالمية.

وأكد الدكتور الذنيبات أن هذه الجائزة تضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز المحلية والعربية والعالمية، والتي تعكس مكانتها المتقدمة، وما تبذله من جهود كبيرة نحو تحقيق التميز في جميع المجالات مجددًا حرص الشركة على مواصلة جهودها في تبني وتعزيز ثقافة التميز والريادة والإبداع.

وثمن الدكتور الذنيبات جهود أعضاء مجلس الإدارة، والادارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة، لدورهم في دعم جهودها نحو تحقيق التميز والإبداع، والخطط التطويرية التي تنتهجها الشركة في مختلف المجالات.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد إن

مشاركة الشركة في الجائزة جاءت بعد تنسيب هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في الأردن، وإبراز دور الشركة وتميزها باستغلال المخزون غير المستغل منذ سنوات طويلة من مرفوض الفوسفات عديم القيمة، وتحويله إلى منتج قابل للتسويق، وذي قيمة مضافة، وتقليل الهدر وتحويله إلى منتجات جديدة وقابلة للتسويق.

وأشار إلى أن تكريم شركة مناجم الفوسفات الأردنية بهذه الجائزة عن فئة أفضل شركة في التعدين المستدام يظهر المستوى العالمي الذي وصلت إليه الشركة والتطور الكبير لديها في تقنيات وتكنولوجيا التعدين المستدام.

ويذكر أن فريق الجائزة تلقى أكثر من 65 مشاركة من جهات وشركات مختلفة، و200 مشاركة من الأفراد، ورشحت 30 مشاركة من 13 دولة للجائزة.

وتسلم الجائزة ممثلًا عن شركة مناجم الفوسفات الأردنية مدير إدارة المناجم والتعدين في الشركة السيد محمد أبو هزيم