أمطار غزيرة تتسبب بتشكل السيول في الأزرق

وطنا اليوم:شهدت منطقة الأزرق، الأربعاء، تساقطا غزيرا للأمطار ما أدى إلى تشكل السيول نتيجة لتأثر الأردن بحالة عدم استقرار جوي.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة تساقط الأمطار الغزيرة في المنطقة تسببت بتشكل سيول قوية.

وكانت مديرية الأمن العام قد أكدت على السائقين ضرورة التأني في أثناء القيادة، تفاديا لحوادث السير نتيجة للهطولات المطرية، وكذلك تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خصوصا في المناطق الصحراوية والمناطق الجنوبية والشرقية.

ويتأثر الأردن بحالة عدم استقرار جوي، حيث تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتهطل زخات رعدية متفرقة من الأمطار في شرق وجنوب شرق المملكة يحتمل أن تكون لفترة قصيرة غزيرة أحيانا قد يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد.

كما يحتمل أن تشهد المناطق الوسطى الشرقية زخات من المطر لفترة قصيرة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار، ولاسيما في مناطق البادية.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خصوصا في مناطق البادية، ومن خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية، ومن خطر احتمال تشكل السيول أثناء النهار في مناطق شرق وجنوب شرق المملكة.