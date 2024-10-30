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الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات في فالنسيا

منذ ساعة واحدة
الأردن يعزي إسبانيا بضحايا الفيضانات في فالنسيا

وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة بضحايا الفيضانات الناجمة عن إعصار في منطقة فالنسيا شرقي إسبانيا، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تعاطف المملكة وتضامنها مع حكومة وشعب مملكة إسبانيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين


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