الهواري : مستودع المخزون الطبي سيحدد الحاجات الدوائية ويخفف الهدر

وطنا اليوم:قال وزير الصحة فراس الهواري، إن مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء، مشروع استراتيجي مهم في تحقيق الأمن الدوائي بالمملكة، يصب في رؤية التحديث الاقتصادي، واستراتيجية وزارة الصحة للأعوام المقبلة.

وأضاف الهواري أن مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء، يأتي ضمن 14 مستودع أدوية سيتم افتتاحها في الشمال والجنوب ووسط المملكة، مشيرا إلى أن هذه المستودعات، ما يميزها أنها حديثة ومؤتمتة بالكامل، وتزيد الطاقة الاستيعابية الاحتياطية من الأدوية.

وأشار إلى أن مستودع الأدوية في الزرقاء، مرتبط إلكترونيا مع مستشفى البشير، بحيث إن هذا الربط قادر على متابعة حبة الدواء الواحدة وصولا إلى كامل الأدوية المخزنة، مضيفا أن التوجه نحو مثل هذه المستودعات، يخفف من هدر الأدوية في وزارة الصحة.

وتابع: “بدأنا العمل على الحد من “هدر الدواء” بعدة طرق منها استخدام الأنظمة الإلكترونية من خلال ملف المريض الإلكتروني”.

وبين أن نظام الأتمتة سيتابع استهلاك الأردن من الدواء وتحديد الحاجات الدوائية.

وأوضح الهواري أن المستودع هو أول مستودع مركزي للأدوية في القطاع العام، ويأتي ضمن مشروع متكامل لتحديث البنية التحتية لسلاسل التزويد.

ولفت إلى أن مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي في الزرقاء، يأتي كثمرة تعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية، بحيث استعادة وزارة الصحة ثقة المانحين عبر المشاريع الطبية الجديدة التي سيتم إنشاؤها في الأردن.

وأنشئ المستودع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمساحة تخزين بلغت 959 مترا مربعا، ويضم 24 شاحنة مبردة، وأنظمة حوسبة؛ لضمان ضبط الهدر الدوائي.

وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني في منطقة ياجوز بمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، مستودع المخزون الطبي الاستراتيجي التابع لوزارة الصحة، الذي يهدف إلى توفير مخزون استراتيجي للأمن الدوائي في المملكة لمدة 4 أشهر إضافية.