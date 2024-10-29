القوات المسلحة: سقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن

وطنا اليوم:صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي بسقوط طائرتين مسيرتين شمالي الأردن صباح هذا اليوم بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما المجال الجوي الأردني قبل لحظات من الاصطدام بالأرض.

وبين المصدر أن السقوط حصل في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد ولم تقع أية إصابات، فيما نتج عنه اشتعال للنيران بمنطقة حرجية، إذ تم التواصل مع الدفاع المدني الذي أخمد الحريق الذي طال أعشابا جافة.

ولفت المصدر إلى أنه تم إرسال فريق كشف هندسي عسكري للموقع، للتأكد من خلوها من متفجرات يمكن أن تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.