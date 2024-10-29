الخطيب يوضح تفاصيل التسجيل والمنافسة لطلبة تكميلية التوجيهي

وطنا اليوم:قال الدكتور مهند الخطيب، المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الإعلامي لوزارة التعليم العالي، إنه بعد اتاحة وزارة التربية والتعليم فرصة أخيرة للطلبة للتسجيل في الدورة التكميلية للثانوية العامة لعام 2025، فإن هنالك شروطا وآليات للمنافسة على القبول الجامعي “قد حُددت بوضوح في ضوء هذه الفرصة”.

وذكر الخطيب أن الطلبة المؤهلين للتقدم بطلبات للقبول الموحد للفصل الثاني من العام الجامعي 2024-2025 هم فقط خريجو الدورة التكميلية لعام 2025، سواء كانوا ناجحين لأول مرة أو معيدين لبعض المواد بهدف رفع المعدل.

وأوضح أن الطلبة الذين يحققون متطلبات النجاح في الدورة التكميلية 2025، لأول مرة، ويودون الالتحاق بالجامعات الرسمية، سيتمكنون من المنافسة بنسبة 100% على جميع التخصصات المطروحة ضمن الدورة التكميلية 2025، بما في ذلك التخصصات الطبية.

كما يمكنهم المنافسة على جميع التخصصات في الدورة الصيفية القادمة 2025-2026 بنسبة 100%.

أما الطلبة الذين يقومون بإعادة مواد لأغراض رفع المعدل في الدورة الصيفية 2025-2026 فيمكنهم التنافس بالمعدل الجديد على جميع التخصصات، بما فيها التخصصات الطبية، ولكن بنسبة 5% فقط.

وللطلبة الذين يعيدون مواد في الدورة التكميلية 2025 بغرض رفع المعدل، يسمح لهم بالمنافسة بنسبة 5% على التخصصات المتاحة في الدورة التكميلية، وبالنسبة ذاتها في الدورة الصيفية القادمة 2025-2026، بما في ذلك التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن أي طالب يعيد مواد في الدورة الصيفية القادمة بهدف رفع المعدل، بغض النظر عن سنة تخرجه من الثانوية العامة، سيتنافس على التخصصات المطروحة، بما في ذلك التخصصات الطبية، بنسبة 5%.