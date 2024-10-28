النعيمات والتعمري ينافسان على الجوائز الأفضل في القارة الآسيوية

وطنا اليوم:يشارك نجما المنتخب الوطني لكرة القدم يزن النعيمات وموسى التعمري على جوائز الأفضل في القارة الآسيوية، في الحفل الذي يقام يوم غد الثلاثاء في قصر السلام الكبير بجامعة (كيونغ هي) في العاصمة الكورية سيؤول .

وتم اختيار النعيمات للمنافسة على جائزتين الأولى كأفضل لاعب في القارة، و الثانية كأفضل لاعب محترف خارج القارة الآسيوية.

وجاء اختيار النجمين الأردنيين، بعد تألقهما اللافت مع المنتخب الوطني، سواء خلال بطولة كاس آسيا التي أقيمت أخيرا في قطر وحل فيها المنتخب في المركز الثاني، إلى جانب تألقهما مع المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

ويعد ترشح نجمين أردنيين لجوائز الاتحاد الآسيوي، تجسيدا للتطور الكبير الذي تشهده الكرة الأردنية التي تنافس بقوة على بلوغ مونديال 2026.

ويقام الحفل بحضور الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم و رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتين وكبار الشخصيات الكروية في القارة الآسيوية.

وسيتم خلال الحفل توزيع 21 جائزة من ضمنها جائزة أفضل لاعبة محترفة خارج القارة، والتي تم استحداثها مؤخراً ،كما سيتم الإعلان لأول مرة هذا العام عن جائزة تقدير الدولة المُضيفة لكأس آسيا، وجائزة تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمساهمة المتميزة، اضافة الى منح جياني إنفانتينو جائزة “ماسة آسيا” تقديرا لدوره المميز في دعم مسيرة كرة القدم الآسيوية.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد الآسيوي عن سعادته بإقامة حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد القاري في العاصمة الكورية سيؤول، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة التي قدمتها جمهورية كوريا لاحتضان الحفل وإظهاره بالصورة الزاهية التي تليق بكرة القدم الآسيوية وتترجم مكانة جمهورية كوريا على الخريطة الكروية.

وأشار الشيخ سلمان، وفق خبر صادر عن الاتحاد الآسيوي، إلى أن حفل توزيع الجوائز السنوية للاتحاد الآسيوي يعد مناسبة هامة للاحتفاء بالمتميزين وتكريم المنجزين من أسرة كرة القدم الآسيوية في ختام موسم حافل بالبذل والعطاء من قبل منتسبي اللعبة في مختلف المجالات.

وأوضح أن عام 2023 كان حافلا بالأحداث الكروية المتميزة وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا الثامنة عشرة – قطر 2023 والتي شكلت علامة مضيئة في سجلات الكرة الآسيوية.