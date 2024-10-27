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وزيرة التنمية : اللاجئون مسؤولية المجتمع الدولي

منذ 11 ثانية
وزيرة التنمية : اللاجئون مسؤولية المجتمع الدولي

وطنا اليوم:بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، خلال لقائها في مبنى الوزارة، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ماريا ستافروبولو، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات.
وأكدت بني مصطفى، أهمية الشراكة مع المفوضية في تنفيذ المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن اتفاقية تعاون بين الطرفين، مشيرة إلى التعاون المشترك في مجالات الأحداث والأمن المجتمعي، والأسرة والحماية، ومكافحة التسول، وبناء قدرات موظفي الوزارة.
وبيّنت ضرورة دعم خطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية في ظل تناقص الدعم المقدم لهذه الخطة، مشددة على أن مسؤولية اللاجئين هي مسؤولية المجتمع الدولي وليست مسؤولية الدول المستضيفة فقط.
من جهتها، ثمنت ستافروبولو، جهود الأردن في دعم اللاجئين، مؤكدة أهمية استمرار الشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية في عدد من المجالات، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الملحة في المجتمعات المحلية ودعم برامج الوزارة في هذا السياق.


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