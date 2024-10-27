ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي

وطنا اليوم:وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي.

وتختتم اليوم الأحد منافسات المهرجان الذي يقام على مضمار ميدان الشيخ زايد آل نهيان بمنطقة الديسه في وادي رم بتنظيم من لجنة رياضة الهجن الأردنية.

وتحظى منافسات سباقات الهجن في مهرجان الأردن الرابع بمشاركة نحو سبعمائة رأس من الهجن وفقاً لما ذكره رئيس لجنة رياضة الهجن الأردنية، علي المسامرة.

وأشار “المسامرة” إلى أن رياضة الهجن أصبحت تحظى باهتمام كبير في الأردن خلال الفترة الأخيرة واستقطبت العديد من المشاركين سواء من الدول العربية أو الأوروبية.

وأكد “المسامرة” أن رياضة الهجن والسباقات التي تقام على مدار العام استقطبت السياح والمهمتين بهذه الرياضة وهو ما زاد من شعبيتها على الساحة المحلية.