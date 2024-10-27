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بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان

منذ 14 ثانية
بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرتي مساعدات جديدة إلى لبنان

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، غادرت اليوم الأحد، طائرتان من المساعدات الإنسانية تابعتان لسلاح الجو الملكي من نوع C130 إلى جمهورية لبنان الشقيقة.
وتحمل الطائرتان اللتان أرسلتهما القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وإغاثية وأدوية ومستلزمات طبية، ليصبح إجمالي عدد الطائرات التي تم إرسالها ١٤ طائرة مساعدات إنسانية.
وتهدف المساعدات الأردنية إلى دعم بعض القطاعات في لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها جراء النقص في تلك المواد، انطلاقاً من واجبها الإنساني والقومي.
وسيتم نقل المواطنين الأردنيين على متن إحدى الطائرتين للعودة بهم إلى أرض الوطن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
ويأتي إرسال الطائرة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء الرعايا الأردنيين وضمان سلامتهم وتوفير جميع السبل اللازمة لعودتهم إلى أرض الوطن بأمان .


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