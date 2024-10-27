برشلونة يدمر شباك ريال مدريد برباعية في البرنابيو

وطنا اليوم:أنهى برشلونة تفوق مضيفه ريال مدريد في “كلاسيكو الأرض” برباعية نظيفة ، ضمن الجولة الـ11 للدوري الإسباني لكرة القدم.

واقيمت المباراة السبت 26 أكتوبر/تشرين الأول على ملعب سانتياغو برنابيو معقل ريال مدريد.

وبدأ عن طريق النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 54 لصالح الكتلان.

وجاء الهدف بعد تمريرة بينية رائعة من النجم الشاب مارك كاسادو، وتحرك ليفاندوفسكي بشكل مثالي في المساحة لينفرد بشكل تام ونجح في النهاية في مغالطة لونين حارس ريال مدريد.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل الهدف الثاني لصالح الكتلان في الدقيقة 56، وذلك بعد كرة عرضية متقنة من الظهير الشاب أليخاندرو بالدي، ارتقى لها المهاجم البولندي وأسكنها الشباك بتسديدة رأسية تحمل بصمته المميزة.

وتمكن النجم لامين يامال من تسجيل الهدف الثالث لصالح البلوجرانا في الدقيقة 77، وذلك بعد تحرك مثالي من رافينيا، قدم بعدها تمريرة دقيقة في المساحة للنجم الشاب الذي غالط الحارس بتسديدة متقنة بقدمه اليمنى (القدم غير المفضلة).

وأكمل رافينيا رباعية الكتلان بهدف في الدقيقة 84 بعد تحرك مثالي أحبط به مصيدة التسلل، وأنهى النجم البرازيلي الهجمة بشكل رائع بعد إرساله الكرة بقدمه اليمنى (القدم غير المفضلة) من فوق الحارس أندري لونين.

وشهدت المباراة تسجيل النجم الفرنسي كيليان مبابي هدفين لصالح الميرنجي، ولكن راية التسلل حرمته منهما.

وارتفع رصيد برشلونة بعد الفوز في مباراة اليوم للنقطة رقم 30 يحتل بهم المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 24 نقطة.