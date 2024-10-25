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فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

منذ 40 ثانية
فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

وطنا اليوم:فاز فريق شباب الأردن على فريق مغير السرحان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الأمير الحسين في السلط.
وجاءت المباراة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.
ورفع شباب الأردن رصيده إلى 10 نقاط ، وتجمد رصيد مغير السرحان عند 6 نقاط، فيما تتصدر فرق الحسين إربد والرمثا والأهلي الدوري برصيد 16 نقطة لكل فريق .


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