فوز شباب الأردن على مغير السرحان بدوري المحترفين

وطنا اليوم:فاز فريق شباب الأردن على فريق مغير السرحان بنتيجة 2-0، في المباراة التي جرت اليوم على ستاد الأمير الحسين في السلط.

وجاءت المباراة ضمن منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين لكرة القدم.

ورفع شباب الأردن رصيده إلى 10 نقاط ، وتجمد رصيد مغير السرحان عند 6 نقاط، فيما تتصدر فرق الحسين إربد والرمثا والأهلي الدوري برصيد 16 نقطة لكل فريق .