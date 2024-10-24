كواليس إجتماع كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي مع جبهة العمل

وطنا اليوم:عقد إجتماع صباح اليوم في مجلس النواب بين ممثلي كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي من جهة، وممثلي كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي من جهة أخرى وكان أبرز ما دار في الإجتماع كما علمت مصادرنا هو مكاشفة الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة (الذي قدم إستقالته منذ أسبوع) مع مفوضي جبهة العمل الإسلامي حيث قال البطاينة -حسب مصادرنا – أن على حزب جبهة العمل ونوابه إثبات حسن النوايا وأن يتم الفهم بوضوح إذا كانت الجبهة وهي الذراع السياسي للأخوان قد عادت مثل ذي قبل مع الدولة والنظام والثوابت الوطنية وهذا يحتاج إلى مواقف وأقول وأفعال في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، ونصح البطاينة مفوضي جبهة العمل بعدم الاكتفاء بدور المعارضة والانخراط في التحديث والتطوير ولكن وفق برنامج وذلك ليتمكنوا من فعل شيء ملموس تحت القبة وبالتالي يحتفظوا بشعبيتهم . وأكد البطاينة ان الاخوان جزء اصيل وثابت من النسيج السياسي والاجتماعي الأردني وقد وقفوا مع الدولة في مفاصل تاريخيّة كثيرة.

على صعيد آخر سأل النائب ينال فريحات البطاينة حول موقفهم فيما إذا تم ترشيح النائب صالح العرموطي رئيسا لمجلس النواب فكانت إجابة البطاينة بأن النائب صالح العرموطي هو قامة وطنية نالت إحترام الجميع، ولكنه يعتقد (شخصيا ) أن هذا محال في الوقت الحالي ولن يرضى اي طرف الإئتلاف او الاتفاق مع الجبهة على ذلك قبل أن تظهر الجبهة حسن النوايا وهذا يحتاج إلى ممارسات وأفعال يثق بها الجميع.

وأجمع الحضور على ان بلدنا في مثل هذه الظروف يحتاج لوقفة الجميع الذين هم متمسكين في الثوابت الوطنية ومنها الهوية الوطنية ومركزية القضية الفلسطينية.

هذا ودار حوار ايجابي بين الحضور وهم الأمين العام للحزب الوطني الإسلامي النائب د. مصطفى العماري ونضال البطاينة الأمين العام لحزب إرادة ونائبه الأول زيد العتوم والنواب محمد الرعود ود. خميس عطية ومحمد خليل عقل و عطالله الحنيطي و د. ناصر النواصرة وينال فريحات .