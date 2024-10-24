عاجل إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024.

وفيما يلي نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: “يحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024”.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان.

وفيما يلي نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الأول 2024:

1. دولة السيد فيصل عاكف مثقال الفايز.

2. دولة السيد سمير زيد سمير الرفاعي.

3. دولة الدكتور عبدالله عبدالكريم حمدان النسور.

4. دولة الدكتور هاني فوزي عيد الملقي.

5. دولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة.

6. معالي المهندس ناصر أحمد عبدالكريم اللوزي.

7. معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر.

8. معالي السيد جمال أحمد مفلح الصرايرة.

9. معالي السيد سلامة حماد سالم السحيم.

10. معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان.

11. معالي السيد عبدالإله محمد عبدالرحمن الخطيب.

12. معالي السيد محمد حسن سليمان الداودية.

13. معالي الدكتور محمد جمعة عبدالله الوحش.

14. معالي المهندس عيسى ناصر توفيق أيوب.

15. معالي الدكتور أحمد محمد هليل هليل.

16. معالي السيدة سهير عبدالرحمن مصطفى العلي.

17. معالي الدكتور عاكف أحمد مفلح الزعبي.

18. معالي المهندس عامر مروان عبدالكريم الحديدي.

19. معالي المهندس محمد جميل موسى النجار.

20. معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد.

21. معالي السيد أحمد فلاح باير طبيشات.

22. معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس.

23. معالي المهندس يحيى موسى بيجانيج كسبي.

24. معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان.

25. معالي السيد حيا اسليم سلمان القرالة.

26. معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي.

27. معالي الدكتور خالد فرحان خليل الكلالدة.

28. معالي السيدة خولة إبراهيم نزال العرموطي.

29. معالي الدكتور محمد محمود حسين العسعس.

30. معالي الدكتورة هيفاء يوسف فضل حجار النجار.

31. معالي المهندس نضال برجس شاهر الحديد.

32. سعادة السيد محمود عبدالحليم عبدالقادر الفريحات.

33. سعادة السيد حسين محمد سالم الحواتمة.

34. سعادة السيد مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة.

35. سعادة السيد فاضل محمد عبدالله الحمود.

36. سعادة الدكتور “مصطفى إبراهيم” بطرس إسحق الحمارنة.

37. سعادة السيد عيسى حيدر عيسى مراد.

38. سعادة الدكتور جورج حزبون جورج حزبون.

39. سعادة السيد مازن سميح طالب دروزة.

40. سعادة السيد محمد مسلم سلامة الأزايدة.

41. سعادة السيد ميشيل نبيه أنطون نزال.

42. سعادة السيد سند حماد علي النعيمات.

43. سعادة الدكتور هايل محمد أحمد عبيدات.

44. سعادة السيدة إحسان زهدي عبدالمجيد بركات.

45. سعادة الدكتورة محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب.

46. سعادة السيد سعود علي السلطان العدوان.

47. سعادة الدكتور زهير عبدالقادر حسين أبو فارس.

48. سعادة الدكتورة عبلة محمد أحمد عماوي.

49. سعادة السيدة آسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي.

50. سعادة السيد ممدوح يوسف “حاج موسى” نباص.

51. سعادة الدكتور موفق محمد إبراهيم الضمور.

52. سعادة الدكتور صلاح أديب سلامة الهلسا.

53. سعادة السيد غازي عوده عويد المقيبل السرحان.

54. سعادة السيد أدهم بلال محمد الشيشاني.

55. سعادة الدكتور عمار “محمد علي” شحادة القضاة.

56. سعادة السيد ضيف الله حمود فليح القلاب.

57. سعادة الدكتور فواز حسن فريج حمدالله.

58. سعادة الدكتور غازي مبارك أحمد الذنيبات.

59. سعادة السيد عمر أحمد محمد العياصرة.

60. سعادة المهندس فاروق موسى محمد الحياري.

61. سعادة الدكتور سعد خلف أحمد الوادي المناصير.

62. سعادة السيدة بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي.

63. سعادة الدكتورة سهاد حسين صالح الجندي.

64. سعادة السيد شرحبيل صبحي أحمد ماضي.

65. سعادة السيدة نسيمة عادل محمد الفاخري.

66. سعادة السيد خليل محمد “الحاج توفيق” عبدالرحمن.

67. سعادة السيد سلطان فيصل حمد الجازي.

68. سعادة السيد ركان حماده سعود الفواز.

69. سعادة السيد أحمد عدنان صالح الخضري.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024.

وفيما يلي نص الإرادة: “نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024”.