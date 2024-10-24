بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

المنتخب الأردني لكرة القدم يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا

منذ 5 ثواني
المنتخب الأردني لكرة القدم يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا

وطنا اليوم:تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم للمركز 64 عالميا في التصنيف الجديد الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
وتقدم المنتخب في التصنيف الجديد 4 مراكز، حيث قفز من المركز 68 إلى 64 في خطوة تؤكد تطور المنتخب.
وجمع المنتخب في التصنيف الجديد 1380.75 نقطة، ليتقدم للمركز 64 الذي جاء بعد أن خاض المنتخب مباراتين في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية 0-2، وفاز على منتخب سلطنة عمان 4-0.
ويواصل المنتخب طموحه في البحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في الوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:44

زين تواصل دعمها لمؤسسة نهر الأردن عبر تمكين المستفيدين

12:30

المقاومة الفلسطينية المشروعة وملفات مختلف عليها

12:27

كيف نجا أحد ضباط مكافحة المخدرات من موت محقق؟

12:01

الرئيس الروسي: الشرق الأوسط على شفا حرب شاملة

11:51

نجل نتنياهو يتهم تركيا بإبادة الاكراد

11:39

وزيرة الخارجية الألمانية تبرر جرائم الاحتلال في لبنان وغزة

11:27

الأشغال تنهي العمل بمشروع تحسين وإعادة تأهيل شارع مادبا

11:21

الأمانة تباشر العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الأحياء القديمة في جبل التاج

11:16

إرشادات صادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص أدوية الاستخدام الشخصي للمسافرين

11:12

بعد هدفه المذهل .. غوارديولا يتحدث عن هالاند

11:08

تحذير لمستخدمي أندرويد.. خلل يعطل الهواتف

10:37

انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها بـ 5 درجات مئوية

وفيات
وفيات الخميس 24-10-2024سعد جميل المدفعي في ذمة اللهوفيات الأربعاء 23-10-2024وفيات الثلاثاء 22-10-2024وفيات الاثنين 21-10-2024