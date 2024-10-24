المنتخب الأردني لكرة القدم يتقدم 4 مراكز في تصنيف الفيفا

وطنا اليوم:تقدم المنتخب الوطني لكرة القدم للمركز 64 عالميا في التصنيف الجديد الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وتقدم المنتخب في التصنيف الجديد 4 مراكز، حيث قفز من المركز 68 إلى 64 في خطوة تؤكد تطور المنتخب.

وجمع المنتخب في التصنيف الجديد 1380.75 نقطة، ليتقدم للمركز 64 الذي جاء بعد أن خاض المنتخب مباراتين في تصفيات الدور الحاسم المؤهلة لمونديال 2026، حيث خسر أمام كوريا الجنوبية 0-2، وفاز على منتخب سلطنة عمان 4-0.

ويواصل المنتخب طموحه في البحث عن تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في الوصول إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخه.