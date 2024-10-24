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بعد هدفه المذهل .. غوارديولا يتحدث عن هالاند

منذ 12 ثانية
بعد هدفه المذهل .. غوارديولا يتحدث عن هالاند

وطنا اليوم:أثنى جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على إيرلينغ هالاند، مهاجم الفريق، بعدما سجل هدفين، أحدهما من تسديدة رائعة بكعب القدم، في المباراة التي فاز فيها فريقه على سبارتا براج 5-0 في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هالاند (24 عاما) سجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 58 على ملعب الاتحاد بتسديدة رائعة بكعب القدم، قبل أن يسجل هدفه الثاني في الدقيقة 68 ليرفع اللاعب رصيده إلى 13 هدفا هذا الموسم، و44 هدفا في 42 مباراة خاضها بدوري أبطال أوروبا.
وقال غوارديولا: “أعلم أن المباراة لم تكن سهلة له، لأنهم يعتمدون على الدفاع بقوة في منطقة الجزاء، ولا يتركون مساحات، 3 مدافعين يراقبونه، ولاعبان في خط الوسط بالقرب منه، وحتى الأجنحة بالقرب من لاعبي خط الوسط المدافعين”.
وأضاف: “حرفيا لا توجد مساحة. في كل كرة عرضية يعانقونه ويدفعونه. لذلك ليس من السهل تسجيل أهداف”.
وأردف: “اليوم سجل هدفين، وكان بإمكانه تسجيل هدفين آخرين. يتمتع هالاند بهذه القدرة المذهلة، حيث يمكنه لمس الكرة 15 مرة، منها 7 أو 8 تسديدات على المرمى”.
وأكد: “يتمتع هالاند بموهبة مذهلة، وبالطبع سجل هدفا رائعا. أحرز مثله أمام دورتموند قبل سنوات بتمريرة رائعة من جواو كانسيلو، لا أعرف أيهما أصعب- بالنسبة لي كلاهما”.


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