الزمالك يعتذر للإمارات رسميا.. ويعلن موقفه من نهائي السوبر المصري

وطنا اليوم:أكد الزمالك في بيانه استعداده لخوض المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

وجه نادي الزمالك المصري اعتذارًا رسميًا لدولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية الأحداث التي وقعت بعد مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأكد الزمالك في بيانه استعداده لخوض المباراة النهائية أمام غريمه التقليدي الأهلي، مشددًا على احترامه للإمارات.

ويخوض الزمالك مواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري يوم الخميس، في البطولة المقامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

جاء هذا الاعتذار بعد اتهامات طالت مدير الكرة بالزمالك، عبد الواحد السيد، ولاعبين من الفريق، هما نبيل عماد “دونغا” ومصطفى شلبي، بالاعتداء على أحد أفراد الأمن خلال المباراة. وبعد التحقيق، قررت النيابة حبس الثلاثة على ذمة القضية، وتم تجديد حبسهم حتى 29 أكتوبر، قبل أن تعلن السلطات القضائية عن تقديم موعد جلسة المحاكمة إلى يوم الخميس.

وفي بيانه، أعرب الزمالك عن أسفه للأحداث التي وقعت، مؤكدًا: “يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق، وأننا نكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام”.

وأضاف النادي: “يؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته، انطلاقًا من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعبًا، احترامه لتعهداته، وقراره خوض المباراة النهائية لكأس السوبر المصرية، تقديرًا للجهود المبذولة من الدولة الشقيقة”.

يُذكر أن الزمالك كان قد هدد في البداية بالانسحاب من مواجهة الأهلي، مشيرًا إلى “الضغوط والأجواء غير المناسبة”، لكنه عاد ليؤكد استمراره في المنافسة، بعد أن أعلن عن فتح “تحقيق موسع وعاجل” في الأحداث التي تلت مباراة بيراميدز.

وأوضحت إدارة النادي أنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية والتأديبية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الأزمة، حفاظًا على سمعة النادي.