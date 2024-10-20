مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الطراونة والشوابكة

وطنا اليوم_عمان- 20 تشرين الأول 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الطراونة، بوفاة الدكتور بسام حمد الطراونة، وإلى عشيرة الشوابكة، بوفاة أمل سالم المصالحة الشوابكة .

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيتي عزاء الفقيدين في محافظتي العاصمة ومأدبا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم عشيرتي الطراونة و الشوابكة، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.