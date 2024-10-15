منتخب العراق يتجرع الخسارة أمام كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:تجرع المنتخب العراقي الخسارة الأولى في الدور الحاسم أمام نظيره الكوري الجنوبي 3-2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب كوريا الجنوبية ط التسجيل بهدف أوه سي هون قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.

وأدرك مهاجم العراق المتألق أيمن حسين التعادل في الدقيقة الخمسين بحركة مزدوجة مسجلاً ثالث أهدافه في الدور الحاسم.

وتحسّن أداء العراق بعد التعادل لكن منتخب كوريا الجنوبية فاجأ الضيوف بتسجيله هدفاً ثانياً حمل توقيع أوه هيون غاي (74).

واستغل أصحاب الأرض اندفاع العراق للتعديل حين أضافوا الهدف الثالث بفضل لي جاي سونغ (84).

وذلّل سولاقا الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لكن ذلك لم يمنع كوريا الجنوبية من خطف نقاط المباراة.

و بهذا الفوز حل منتخب كوريا الجنوبية في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بينما توقف رصيد العراق عند سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً قبل انطلاق بقية مباريات المجموعة.