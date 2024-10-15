بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

منتخب العراق يتجرع الخسارة أمام كوريا الجنوبية

منذ 22 ثانية
منتخب العراق يتجرع الخسارة أمام كوريا الجنوبية

وطنا اليوم:تجرع المنتخب العراقي الخسارة الأولى في الدور الحاسم أمام نظيره الكوري الجنوبي 3-2 اليوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وافتتح منتخب كوريا الجنوبية ط التسجيل بهدف أوه سي هون قبل أربع دقائق على نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.
وأدرك مهاجم العراق المتألق أيمن حسين التعادل في الدقيقة الخمسين بحركة مزدوجة مسجلاً ثالث أهدافه في الدور الحاسم.
وتحسّن أداء العراق بعد التعادل لكن منتخب كوريا الجنوبية فاجأ الضيوف بتسجيله هدفاً ثانياً حمل توقيع أوه هيون غاي (74).
واستغل أصحاب الأرض اندفاع العراق للتعديل حين أضافوا الهدف الثالث بفضل لي جاي سونغ (84).
وذلّل سولاقا الفارق في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لكن ذلك لم يمنع كوريا الجنوبية من خطف نقاط المباراة.
و بهذا الفوز حل منتخب كوريا الجنوبية في الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط بينما توقف رصيد العراق عند سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً قبل انطلاق بقية مباريات المجموعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:56

ولي العهد السعودي والرئيس المصري يؤكدان خطورة الوضع الإقليمي

19:34

الملك يزور قيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية

19:27

ولي العهد والأميرة رجوة يصلان استاد عمان لحضور مباراة النشامى

19:20

اختلاف واضح على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

19:19

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شعبية

19:14

شرف بركات يُتوج بالذهبية في بطولة العالم للتايكونجتسو

19:13

الجريدة الرسمية تنشر لائحة أجور الاطباء الجديدة

19:05

بعد تسلم منظومة ثاد الاحتلال تتوعد إيران بـ رد مميت

18:55

وطنا اليوم تكشف حقيقة الفتوى المنسوبة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ضد الإمارات

16:42

رئيس الوزراء: لا نضيِّع أيَّ فرصة لضمان ما يخدم بلدنا وشعبنا

16:35

نعيم قاسم: حزب الله استعاد عافيته وقرر إيلام العدو

16:27

الملكية الأردنية تبدأ بتسيير رحلات منتظمة بين عمان وموسكو اليوم‎

وفيات
الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدروفيات الثلاثاء 15-10-2024وفيات الاثنين 14-10-2024وفيات الأحد 13-10-2024وفيات الجمعة 11-10-2024